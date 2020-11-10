Alstom-CA en baisse au S1, perspectives confirmées pour 2022/23
Reuters•10/11/2020 à 18:24
10 novembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA :
* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ AU S1 EUR 263 MILLION VERSUS EUR 319 MILLION IL Y A UN AN
* VENTES AU S1 EUR 3,52 MDS VERSUS EUR 4,14 MDS IL Y A UN AN
* CARNET DE COMMANDES À FIN SEPTEMBRE EUR 40,00 MDS VERSUS EUR 41,33 MDS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES SOLIDES POUR LE S2 ET PERSPECTIVES CONFIRMÉES POUR 2022/23
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 161 MILLION VERSUS EUR 213 MILLION IL Y A UN AN
* SUR BOMBARDIER, NOUS ANTICIPONS LA RÉALISATION DE LA TRANSACTION AU PREMIER TRIMESTRE 2021 - PDG
* CASH-FLOW LIBRE A FIN SEPTEMBRE DE EUR -253 MILLION IMPACTÉ PAR LA CRISE DU COVID-19
* POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRIS ENTRE 7,6 MILLIARDS D'EUROS ET 7,9 MILLIARDS D'EUROS
* POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UNE MARGE D'EXPLOITATION AJUSTÉE DANS LA FOURCHETTE DE 7,7 % - 8,0 %
* POUR L'ANNÉE PRÉVOIT GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE NEUTRE OU POSITIVE
* POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UNE PERFORMANCE COMMERCIALE MENANT À UN RATIO COMMANDE SUR CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEUR À 1
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Gdansk Newsroom)
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