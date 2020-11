Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom-CA en baisse au S1, perspectives confirmées pour 2022/23 Reuters • 10/11/2020 à 18:24









10 novembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ AU S1 EUR 263 MILLION VERSUS EUR 319 MILLION IL Y A UN AN * VENTES AU S1 EUR 3,52 MDS VERSUS EUR 4,14 MDS IL Y A UN AN * CARNET DE COMMANDES À FIN SEPTEMBRE EUR 40,00 MDS VERSUS EUR 41,33 MDS IL Y A UN AN * PERSPECTIVES SOLIDES POUR LE S2 ET PERSPECTIVES CONFIRMÉES POUR 2022/23 * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 161 MILLION VERSUS EUR 213 MILLION IL Y A UN AN * SUR BOMBARDIER, NOUS ANTICIPONS LA RÉALISATION DE LA TRANSACTION AU PREMIER TRIMESTRE 2021 - PDG * CASH-FLOW LIBRE A FIN SEPTEMBRE DE EUR -253 MILLION IMPACTÉ PAR LA CRISE DU COVID-19 * POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRIS ENTRE 7,6 MILLIARDS D'EUROS ET 7,9 MILLIARDS D'EUROS * POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UNE MARGE D'EXPLOITATION AJUSTÉE DANS LA FOURCHETTE DE 7,7 % - 8,0 % * POUR L'ANNÉE PRÉVOIT GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE NEUTRE OU POSITIVE * POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UNE PERFORMANCE COMMERCIALE MENANT À UN RATIO COMMANDE SUR CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEUR À 1 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.