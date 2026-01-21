 Aller au contenu principal
Alstom, Baikowski, SMAIO...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 21/01/2026 à 09:22

(AOF) - Alcon

Alcon fait part de l'achèvement de son programme de rachat d'actions pour un montant de 750 millions de dollars, programme que le laboratoire suisse spécialisé en ophtalmologie avait démarré le 1er avril 2025.

Alstom

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/26 (du 1er octobre au 31 décembre 2025), Alstom a plus que doublé le montant de ses commandes sur un an pour atteindre 9,6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 2,6 %, à 4,8 MdsEUR. Après prise en compte des effets défavorables de change, la croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à 5,9 % sur ce trimestre. Le volume de commandes sur neuf mois atteint ainsi 20 MdsEUR (+34,2% en organique) et le chiffre d'affaires 13,9 MdsEUR (+7,2% en organique).

Atos

Atos a publié des résultats préliminaires pour l'exercice 2025, marqués par des signaux contrastés mais globalement en ligne avec son plan stratégique "Genesis". Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 8 milliards d'euros, en ligne avec les attentes du management, mais en contraction organique toujours forte. Le 4e trimestre baisse toutefois moins que le 3e côté division SBU (-9% vs -19,3% au T3).

Baikowski

Baikowski fait part d'une évolution au sein de sa gouvernance, avec la démission de Benoît Grenot de ses fonctions de directeur général, effective à compter du 30 janvier, pour "se consacrer à un nouveau projet professionnel".

CIS

Le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Kering annonce que Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta, quittera le groupe le 31 mars 2026, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Le processus de sélection du prochain directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement précise le groupe. Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : " Au cours de son mandat, il a franchi des étapes importantes avec ses équipes et a soutenu le développement constant de la Maison. "

Sidetrade

Sidetrade, spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash, a dévoilé un chiffre d'affaires 2025 en progression de 12%, à 61,4 millions d'euros. Parallèlement, sur la même période, les revenus issus des abonnements SaaS ont augmenté de 18%, à 53,5 millions d'euros. La société a relevé une contribution croissante de l'international et un nouveau relais de croissance en Asie-Pacifique.

SMAIO

SMAIO a annoncé un chiffre d'affaires 2025 de 9,2 MEUR, en hausse de 67%, porté principalement par une forte accélération aux États-Unis.

Valeurs associées

ALSTOM
26,140 EUR Euronext Paris -0,49%
ATOS
58,0300 EUR Euronext Paris +7,92%
BAIKOWSKI
22,000 EUR Euronext Paris -0,90%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
13,100 EUR Euronext Paris -2,24%
KERING
272,400 EUR Euronext Paris +1,02%
SIDETRADE
209,000 EUR Euronext Paris -1,88%
SMAIO
6,7500 EUR Euronext Paris -7,53%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/01/2026 à 09:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

