Alstom, Baikowski, SMAIO...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alcon

Alcon fait part de l'achèvement de son programme de rachat d'actions pour un montant de 750 millions de dollars, programme que le laboratoire suisse spécialisé en ophtalmologie avait démarré le 1er avril 2025.

Alstom

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/26 (du 1er octobre au 31 décembre 2025), Alstom a plus que doublé le montant de ses commandes sur un an pour atteindre 9,6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 2,6 %, à 4,8 MdsEUR. Après prise en compte des effets défavorables de change, la croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à 5,9 % sur ce trimestre. Le volume de commandes sur neuf mois atteint ainsi 20 MdsEUR (+34,2% en organique) et le chiffre d'affaires 13,9 MdsEUR (+7,2% en organique).

Atos

Atos a publié des résultats préliminaires pour l'exercice 2025, marqués par des signaux contrastés mais globalement en ligne avec son plan stratégique "Genesis". Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 8 milliards d'euros, en ligne avec les attentes du management, mais en contraction organique toujours forte. Le 4e trimestre baisse toutefois moins que le 3e côté division SBU (-9% vs -19,3% au T3).

Baikowski

Baikowski fait part d'une évolution au sein de sa gouvernance, avec la démission de Benoît Grenot de ses fonctions de directeur général, effective à compter du 30 janvier, pour "se consacrer à un nouveau projet professionnel".

CIS

Le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Kering annonce que Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta, quittera le groupe le 31 mars 2026, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Le processus de sélection du prochain directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement précise le groupe. Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : " Au cours de son mandat, il a franchi des étapes importantes avec ses équipes et a soutenu le développement constant de la Maison. "

Sidetrade

Sidetrade, spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash, a dévoilé un chiffre d'affaires 2025 en progression de 12%, à 61,4 millions d'euros. Parallèlement, sur la même période, les revenus issus des abonnements SaaS ont augmenté de 18%, à 53,5 millions d'euros. La société a relevé une contribution croissante de l'international et un nouveau relais de croissance en Asie-Pacifique.

SMAIO

SMAIO a annoncé un chiffre d'affaires 2025 de 9,2 MEUR, en hausse de 67%, porté principalement par une forte accélération aux États-Unis.