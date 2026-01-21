Les derniers voeux de Brigitte Bardot, "âme fatiguée" confiante dans l'avenir de sa fondation

Un chien couché à côté des fleurs déposées autour de la tombe de l'actrice Brigitte Bardot, au cimetière maritime de Saint-Tropez, le 7 janvier 2026 après ses funérailles dans le Var ( AFP / Valery HACHE )

"Le combat continuera, avec ou sans moi..." : dans un ultime message de voeux aux accents testamentaires publié mercredi dans "L'Info-Journal", magazine de sa fondation, Brigitte Bardot se déclare confiante dans l'avenir du mouvement pour la cause animale qu'elle a créé.

"Vous le savez sans doute, j'ai été hospitalisée et je suis aujourd'hui en convalescence. Je me repose en toute confiance, car toutes les équipes de la Fondation travaillent chaque jour avec un engagement sans faille", écrit l'ex-actrice dans cet édito daté du 28 novembre, un mois avant son décès.

Le magazine trimestriel de la Fondation Bardot est diffusé à 40.000 exemplaires. Chaque don déclenche un abonnement d'une durée d'un an. BB signait un édito dans chaque numéro.

"Je veux que vous sachiez, tous, combien votre amour m'a portée, combien il m'a tenue debout, combien vous avez été, pour moi, une famille de coeur" , ajoute-t-elle, "vos cadeaux, vos fleurs, vos voeux si tendres m'ont bouleversée. Je les ai reçus comme on reçoit des caresses sur une âme fatiguée"

"Je sais que ma Fondation est entre des mains solides et fidèles. Grâce à votre fidélité, à votre incroyable générosité envers ma Fondation, le combat continuera, avec ou sans moi", écrit encore BB, emportée par un cancer le 28 décembre à 91 ans.

"Nous vivons une époque dure, affolante, injuste. Les animaux paient chaque jour les fautes d'une humanité qui s'égare. Toutes ces catastrophes, ces violences, ces tragédies... L'homme les provoque, et l'animal les subit. Cette injustice m'a toujours déchirée, et jusqu'à mon dernier souffle, elle brûlera dans mon coeur", poursuit-elle.

"Surtout, surtout, embrassez pour moi vos chiens, vos chats, tous les petits êtres qui partagent votre vie. Ils sont l'amour pur de ce monde et ils ont été la cause de tous mes combats. Avec toute ma tendresse", conclut Brigitte Bardot.