Armement : les exportations françaises "autour de 20 milliards d'euros" en 2025, selon le ministère des Armées

"Sans export, il n'y a pas d'autonomie stratégique crédible", a tranché la ministre des Armées.

Un Rafale. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La France a exporté pour environ 20 milliards d'euros d'armes en 2025, légèrement en retrait par rapport aux 21,6 milliards de l'année précédente, selon des estimations présentées mardi 20 janvier par la ministre des Armées Catherine Vautrin.

"Pour 2025, nous devrions, comme en 2024, enregistrer autour de 20 milliards d'euros de prises de commandes à l'export, dont un tiers sur le continent européen" , a déclaré la ministre en présentant ses vœux.

Si ce montant est confirmé, il s'agira de la troisième meilleure performance annuelle pour l'industrie française de défense après 2022 et 2024, alors que les dépenses militaires mondiales ne cessent de croître, particulièrement en Europe.

Rafales, frégate, missiles, canons...

La ministre n'a pas précisé quelles commandes avaient contribué à ce résultat. En 2025, l'Inde a notamment signé un contrat pour acquérir 26 avions de combat Rafale pour sa marine, la Grèce a acquis une quatrième frégate de défense et d'intervention (FDI), la Roumanie des missiles antiaériens Mistral, la Croatie des canons Caesar.

"Sans export, il n'y a pas d'autonomie stratégique crédible. C'est pourquoi le sujet à l'export n'est pas un sujet périphérique, c'est un élément pivot de notre système de défense", a plaidé Catherine Vautrin.

La France a elle pour sa part passé commande pour 38 milliards d'euros , "dont 80% concernent notre base industrielle technologique de défense", selon la ministre, citant notamment le porte-avions de nouvelle génération (PANG), les futurs sous-marins lanceurs d'engins (SNLE3G) ou une évolution du missile nucléaire M51.