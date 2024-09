Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: améliore sa politique de maternité au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir introduit une politique de maternité et d'adoption améliorée à destination de ses employés au Royaume-Uni, offrant un salaire complet pendant 12 mois.



Cette initiative vise à renforcer son engagement en faveur de l'égalité des sexes et du bien-être de ses collaborateurs.



Charlotte Briers, Responsable des Performances du Matériel Roulant et Présidente de Voices of Women chez Alstom, souligne que cette politique 'permet aux femmes de s'épanouir professionnellement et personnellement'.









