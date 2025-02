Alstom: accord-cadre sur la reprise de Görlitz par KNDS information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un accord-cadre sur la reprise du site allemand de Görlitz par KNDS, accord qui 'crée une perspective durable pour le site et une grande partie du personnel', 350 à 400 de ses quelque 700 employés devant être repris.



En outre, KNDS examinera la possibilité d'offrir à 75 employés supplémentaires des perspectives de carrière sur différents sites de KNDS et 100 employés recevront des offres d'emploi dans d'autres sites d'Alstom.



La transition du site se fera progressivement et devrait s'achever en 2027. En fonction de l'état d'avancement du projet, les commandes en cours de réalisation par Alstom sur le site seront traitées à Görlitz ou délocalisées.





