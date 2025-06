Alstom: a livré un système de gestion du trafic en Suède information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la livraison et la mis en service du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) sur la ligne de minerai de fer Malmbana, l'une des lignes ferroviaires les plus critiques de Suède pour le transport de marchandises.



Il s'agit du premier déploiement de la nouvelle norme européenne de signalisation en dehors des lignes pilotes ERTMS de la Suède.



Le projet comprend la conception du système, le développement, la fourniture d'équipements, les essais, la mise en service et la formation.



' Nous sommes heureux de voir que l'ERTMS est désormais opérationnel à Malmbanan, la première ligne en dehors des lignes pilotes à entrer en déploiement. C'est une fierté pour nous de soutenir Trafikverket dans ce déploiement de modernisation du chemin de fer ', déclare Maria Signal-Martebo, directrice générale d'Alstom Suède.





