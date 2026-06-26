Alstom a conclu un contrat de maintenance de cinq ans en Inde

Alstom SA ALSO.PA :
* A CONCLU UN CONTRAT DE MAINTENANCE DE 5 ANS AU DÉPÔT DE NAGPUR POUR LES LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES WAG-12B
* CONTRAT CONCLU PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SA COENTREPRISE AVEC LES CHEMINS DE FER INDIENS
* CONTRAT DE 107 MILLIONS D'EUROS
Texte original https://tinyurl.com/2jn97c3u Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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