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Alstom a conclu un contrat de maintenance de cinq ans en Inde
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 07:24

Alstom SA ALSO.PA :

* A CONCLU UN CONTRAT DE MAINTENANCE DE 5 ANS AU DÉPÔT DE NAGPUR POUR LES LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES WAG-12B

* CONTRAT CONCLU PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SA COENTREPRISE AVEC LES CHEMINS DE FER INDIENS

* CONTRAT DE 107 MILLIONS D'EUROS

Texte original https://tinyurl.com/2jn97c3u Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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