AlphaVerse dévoile l’univers MetaCoaster®, un jeu de simulation de parcs d’attraction sur la blockchain

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) dévoile l’univers MetaCoaster, son jeu de simulation de parcs d’attraction sur la blockchain, développé en propre par CBI dans son metaverse AlphaVerse. Ce nouveau jeu repose sur un modèle original, combinant des modes de jeux solos et un monde multi-joueurs permettant à chaque joueur d’acquérir un parc, de le développer et de l’exploiter sur la blockchain avec un modèle Play to Earn utilisant les NFTs. Les pré-ventes démarreront en mai 2022, avec des phases Alpha et Beta qui s’enchaîneront pour une sortie du jeu au premier trimestre 2023.