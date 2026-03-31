AlphaValue revoit à la baisse ses prévisions de BPA sur Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 13:25
Malgré des résultats 2025 ayant dépassé les attentes à tous les niveaux pour Air France-KLM (EBIT de 2 002 MEUR et résultat net de 1 593 MEUR), AlphaValue ajuste à la baisse ses prévisions sur la compagnie pour 2026-2027, pointant les risques croissants au Moyen-Orient susceptibles de peser sur l'environnement opérationnel.
Concrètement, le broker réduit ses prévisions d'EBIT de 35% en 2026, passant de 2 227 MEUR à 1 456 MEUR, et de 19% en 2027, passant de 2 504 MEUR à 2 035 MEUR.
Par ailleurs, le BPA 2026 est désormais attendu à 2,77 EUR en 2026 (contre 4,43 EUR précédemment) et à 4,33 EUR en 2027 (contre 5,34 EUR). Le broker évoque notamment la hausse des coûts du carburant malgré la politique de couverture mise en place par la compagnie.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 31/03/2026 à 13:25:00.
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