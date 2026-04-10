AlphaValue reste à alléger sur Euronext, mais relève sa cible
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:08
Le broker justifie ce relèvement par l'intégration d'ATHEX dans ses chiffres, la progression des revenus sur les marchés actions et FICC, portée par une activité de marché plus dynamique, ainsi que la croissance des services de titres.
"Ces éléments sont partiellement compensés par une croissance plus marquée des charges d'exploitation liée à la consolidation d'ATHEX et une inflation des coûts légèrement plus élevée, résultant notamment de nouveaux investissements de croissance", précise-t-il.
AlphaValue/Baader Europe anticipe le maintien de ces tendances de croissance à l'avenir et a, par conséquent, intégré de nouvelles projections pour 2028, lesquelles prévoient une croissance du BPA de 9% par rapport à sa nouvelle estimation 2027.
Ses projections de BPA bénéficient également d'une réduction du nombre d'actions en circulation sur 2026-2028, compte tenu des rachats d'actions supplémentaires intégrés dans son horizon de prévision, portés par une solide génération de flux de trésorerie.
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