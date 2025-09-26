AlphaValue relève son conseil et sa cible sur Rexel
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 14:52
L'analyste estime que le groupe, malgré les incertitudes politiques en France (18% des ventes) et la hausse des prix des fournisseurs américains, bénéficie d'une position favorable en tant que proxy des investissements dans les data-centers liés à l'IA.
Le document souligne que l'augmentation du multiple EV/sales pour les États-Unis (0,8x contre 0,6x précédemment) traduit les opportunités attendues sur ce marché.
Le rapport met aussi en avant une amélioration des hypothèses de croissance à long terme, avec des prévisions relevées de 3% à 4% pour les ventes et l'EBITDA.
Valeurs associées
|27,4400 EUR
|Euronext Paris
|+1,93%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/09/2025 à 14:52:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
(AOF) - Sanofi a annoncé l’extension de son programme d’accessibilité financière sur son programme « Insulins Valyou Savings ». À partir du 1er janvier 2026, le programme du laboratoire français permettra aux patients américains, disposant d’une ordonnance valide, ... Lire la suite
-
Café de la Bourse analyse pourquoi la dynamique du secteur du luxe s'essouffle en 2025, quels leviers de croissance pourraient relancer l'industrie et si investir en Bourse dans le luxe via le meilleur courtier en ligne, le meilleur compte titres ou le meilleur ... Lire la suite
-
Une centaine d'agriculteurs se sont installés tôt vendredi devant le château de Versailles, répondant à l'appel de mobilisation nationale contre le projet d'accord commercial Mercosur lancé par la première alliance syndicale agricole FNSEA-Jeunes Agriculteurs. ... Lire la suite
-
Bolloré, Stérin, Pigasse... Dans l'arène politique, ces hommes d'affaires se cachent de moins en moins
Les milliardaires sortent du bois: à droite comme à gauche, une poignée de riches hommes d'affaires investissent la sphère politique et médiatique pour pousser leurs idées, avançant à visage de plus en plus découvert avec des méthodes différentes. Nouveau signal ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer