AlphaValue relève AB InBev à "accumuler" contre "alléger" précédemment
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 12:31
Dans une note de recherche, le bureau d'études explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le propriétaire des marques Budweiser, Leffe ou Stella-Artois suite aux performances annuelles 2025 meilleures que prévu qui ont été publiées la semaine dernière.
Pour l'exercice 2026, le cabinet dit désormais prévoir un chiffre d'affaires de 62,6 milliards de dollars, contre 61,5 milliards jusqu'ici, suivi d'un C.A. de 65 milliards en 2027, ce qui représente environ 2% de plus que sa précédente estimation.
S'agissant du résultat opérationnel (Ebitda), AlphaValue dit tabler sur un bénéfice de 22,9 milliards de dollars pour 2026, et non plus de 22,2 milliards comme auparavant, avant un profit de 23,9 milliards pour 2027, au lieu des 23,1 milliards visés jusqu'à présent.
A horizon 2028, l'analyste dit anticiper une croissance annuelle d'environ 5% de l'Ebitda, soutenue par un environnement macroéconomique perçu comme "plus favorable".
Son objectif de cours reste de 81,6 euros.
Valeurs associées
|66,7800 EUR
|Euronext Bruxelles
|-1,33%
