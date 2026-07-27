AlphaValue mitigé sur le nouveau plan de Porsche AG

(Zonebourse.com) - Porsche AG se redresse légèrement ( 0,30%, à 43,87 euros) après un repli de 5,24% en deux séances. Le constructeur automobile a annoncé des investissements et des réductions de coûts via des suppressions de postes.

La société allemande a annoncé avoir conclu un accord avec les représentants des salariés sur un vaste plan de transformation baptisé "Future Package". Ce dernier doit permettre de renforcer la compétitivité du groupe, tout en prolongeant jusqu'en 2035 les garanties sur l'emploi et les sites industriels.

Dans le détail, le groupe prévoit d'investir 2,1 milliards d'euros d'ici à 2035 sur ses sites de Zuffenhausen et Weissach, afin de pérenniser notamment la production de ses voitures de sport à deux portes et ses activités de recherche et développement.

En contrepartie, le groupe va mettre en oeuvre un important programme de réduction des coûts, qui comprend la suppression de 5 000 postes supplémentaires d'ici 2035. Ces suppressions s'opéreront via les départs naturels, les retraites progressives et les départs volontaires. L'accord prévoit également le versement d'une prime exceptionnelle de transformation de 1 500 euros à l'ensemble des salariés en août 2026, portée à 1 911 euros pour les adhérents du syndicat IG Metall.

AlphaValue a réagi à ces annonces

Les analystes ont salué l'attention du groupe portée sur la réduction des coûts. Ils restent toutefois sceptiques quant à la capacité de Porsche AG à atteindre la fourchette haute de son objectif de marge Ebit à moyen terme (fixé entre 10 et 15%). AlphaValue reste pessimiste au vu des vents contraires persistants et des défis structurels sur les marchés clés que sont les Etats-Unis et la Chine. La rentabilité risque d'être affectée par l'intensification de la concurrence, la pression continue sur les prix et un contexte de demande plus faible.

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