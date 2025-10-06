AlphaValue maintient son avis d'achat sur Capgemini
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 15:40
Le broker souligne également l'émission d'une dette de 4 milliards d'euros à 2,89% destinée au financement de WNS et au refinancement existant, ce qui devrait accroître les frais financiers d'environ 29 MEUR en 2025.
La note indique enfin qu'en 2026 WNS contribuera en année pleine (1209 MEUR de revenus ; marge opérationnelle de 254 MEUR), avec 'les premières synergies de coûts de 30 MEUR' et un run-rate visé de 50 à 70 MEUR d'ici fin 2027.
Valeurs associées
|123,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,84%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 15:40:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Delphine Jubillar avait "peur" de son mari Cédric, a affirmé lundi l'amant de l'infirmière disparue fin 2020 dans le Tarn, ajoutant avoir "l'intime conviction" que c'est bien son époux qui a "attenté" à sa vie. "Delphine, au bout d'un moment, a reçu des menaces ... Lire la suite
-
Démission de Sébastien Lecornu : une nouvelle dissolution est "absolument incontournable", tranche Marine Le Pen
"On est au bout du chemin, il faut arrêter", a estimé Marine Le Pen, écartant l'hypothèse de la formation d'un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron doit décider d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale après la démission surprise du Premier ministe ... Lire la suite
-
Husamettin Dogan, seul accusé du procès en appel des viols de Mazan, a déclaré lundi ne "jamais" avoir "voulu violer" Gisèle Pelicot, préalablement sédatée par son ex-mari, contestant à nouveau les faits qui lui sont reprochés. "Je suis là car je n'ai jamais voulu ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer