AlphaValue initie le suivi du titre Saab, le titre baisse

(Zonebourse.com) - Le broker débute la couverture du titre par un conseil "alléger" avec un objectif de cours de 593 SEK.
AlphaValue considère que Saab bénéficie d'une visibilité exceptionnelle grâce à son carnet de commandes et de positions solides dans les armes, les capteurs et les plateformes souveraines, tandis que la montée en cadence devrait soutenir le levier opérationnel.
Le bureau d'études estime toutefois que la valorisation constitue le principal frein : même en appliquant une prime pour refléter la croissance supérieure de Saab, sa valorisation fait ressortir un potentiel limité.
L'analyste pointe aussi les risques liés à l'intensité capitalistique de la montée en production, à la conversion de trésorerie dépendante des jalons contractuels et à la rentabilité inégale des différentes divisions.
Le titre Saab recule de 1% en début de matinée, autour des 576 SEK.
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