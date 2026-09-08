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AlphaValue initie le suivi du titre Saab, le titre baisse
information fournie par AOF 08/09/2026 à 09:30
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(Zonebourse.com) - Le broker débute la couverture du titre par un conseil "alléger" avec un objectif de cours de 593 SEK.

AlphaValue considère que Saab bénéficie d'une visibilité exceptionnelle grâce à son carnet de commandes et de positions solides dans les armes, les capteurs et les plateformes souveraines, tandis que la montée en cadence devrait soutenir le levier opérationnel.

Le bureau d'études estime toutefois que la valorisation constitue le principal frein : même en appliquant une prime pour refléter la croissance supérieure de Saab, sa valorisation fait ressortir un potentiel limité.

L'analyste pointe aussi les risques liés à l'intensité capitalistique de la montée en production, à la conversion de trésorerie dépendante des jalons contractuels et à la rentabilité inégale des différentes divisions.

Le titre Saab recule de 1% en début de matinée, autour des 576 SEK.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 09:30:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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