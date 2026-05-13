AlphaValue et les investisseurs saluent la publication de Merck KGaA
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 15:07
Le chiffre d'affaires du laboratoire allemand s'est élevé à 5,134 milliards d'euros, en baisse de 2,8% en données publiées et en hausse de 2,9% en organique. De son côté, l'Ebitda ajusté a atteint 1,434 milliard d'euros, en baisse de 3% en publiées et en progression de 5,3% en organique. Pour les revenus, les effets de change ont eu un impact négatif de 5,5% et de 5,7% sur l'Ebitda.
Enfin, la marge d'Ebitda s'est améliorée en passant de 29,1 à 29,8%, et le bénéfice net après impôts est quand à lui passé de 738 à 669 millions d'euros.
Grâce à ces bonnes performances, Merck KGaA a relevé ses objectifs pour l'exercice en cours et table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 20,4 et 21,4 milliards d'euros, contre entre 20 et 21,1 milliards d'euros précédemment. L'Ebtida ajusté devrait quant à lui se situer entre 5,7 et 6,1 milliards d'euros, contre entre 5,5 et 6 milliards d'euros auparavant.
L'avis d'AlphaValue
Pour AlphaValue, les résultats ont dépassé les attentes, même si la performance globale a été soutenue par certains éléments exceptionnels dans les divisions Life Science et Electronics.
Pour les analystes, le chiffre d'affaires trimestriel est 1% au-dessus du consensus, tandis que l'Ebitda ajusté est 6% au-delà.
AlphaValue indique que bien que son modèle sur Merck KGaA soit en cours de révision, la recommandation à l'achat est réitérée, avec une cible de cours à six mois de 169 euros, soit un potentiel de hausse de 44,2% au cours de clôture de mardi.
Les analystes concluent en estimant que la société bénéficie d'une exposition diversifiée à des secteurs à fort potentiel de long terme et dispose d'un bilan sain. En outre, la dynamique est solide dans la division Life Sciences et la reprise est amorcée dans l'électronique, confirmant la résilience du modèle multi-activités du groupe.
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