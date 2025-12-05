AlphaValue dégrade son conseil sur Carrefour, le titre résiste
05/12/2025
Selon l'analyste, la baisse de la cible reflète principalement des hypothèses de croissance plus prudentes en France et au Brésil, qui conduisent à une révision en baisse des BPA 2025 (passant de 1,66 à 1,51 EUR) et 2026 (1,88 à 1,74 EUR), après un troisième trimestre 2025 jugé "décevant".
Le bureau d'analyses évoque aussi l'impact de la cession des activités italiennes, représentant environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une perte nette de 275 millions d'euros en 2024.
Malgré cette dégradation, le titre s'arrogeait quelque 0,5% à Paris en début d'après-midi.
