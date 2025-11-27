AlphaValue abaisse son objectif de cours sur Lindt & Sprüngli
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 13:02
L'analyste indique que ce changement de cible découle d'un 'changement de l'analyste couvrant la valeur', combiné à l'utilisation de nouvelles méthodes de valorisation.
AlphaValue ajoute que le titre reste valorisé sur des multiples élevés, avec un P/E ajusté estimé à 37,5x en 2025 et une solidité fondamentale notée 6/10, des paramètres jugés insuffisants pour justifier un biais plus positif à ce stade.
Valeurs associées
|119 000,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-1,00%
