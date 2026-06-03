AlphaSense a presque doublé sa valorisation, qui atteint désormais 7,5 milliards de dollars, lors d'un nouveau tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général au paragraphe 5 et de précisions au paragraphe 8)

La plateforme d'intelligence économique AlphaSense a annoncé mercredi avoir levé 350 millions de dollars pour une valorisation de 7,5 milliards de dollars, soit près du double de son tour de table d'il y a deux ans.

Ce tour de table a été mené par Vitruvian Partners, Accenture Ventures et J.P. Morgan Asset Management, avec de nouveaux investisseurs tels que D. E. Shaw Ventures et Pinegrove Opportunity Partners.

Ce financement témoigne de la forte demande des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA, alors que les entreprises adoptent de plus en plus des outils d'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité, automatiser leurs flux de travail et analyser de grands volumes de données.

Fondée en 2011, AlphaSense est une plateforme alimentée par l'IA qui aide les entreprises et les professionnels de la finance à analyser les sociétés, les marchés et les secteurs d'activité à l'aide d'un large éventail de sources telles que des rapports de recherche, des documents réglementaires, des transcriptions de conférences sur les résultats et des actualités. « Notre priorité reste l'exécution, et bien que nous ne puissions pas nous prononcer sur le calendrier exact de l'introduction en bourse, nous pensons que les marchés publics constituent une voie naturelle pour la croissance d'AlphaSense », a déclaré à Reuters Jack Kokko, directeur général et cofondateur.

La valorisation de la société a considérablement augmenté depuis l' de 4 milliards de dollars qu'elle a obtenue lors de son tour de table de 2024.

Basée à New York, AlphaSense a dépassé les 600 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel récurrent au premier trimestre et a levé plus d'un milliard de dollars à ce jour.

La société a indiqué qu'elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour développer sa plateforme d'IA, enrichir sa bibliothèque de contenus propriétaires comprenant plus de 500 millions de documents d'entreprise, et soutenir son expansion internationale ainsi que ses opérations de service client.

Parmi les clients d'AlphaSense figurent Adobe, Amazon.com, Microsoft, Nvidia, Pfizer et JPMorgan Chase.