Alphabet: Volvo intègre les innovations Android Automotive information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 12:12









(CercleFinance.com) - Volvo Cars annonce un partenariat élargi avec Google pour accélérer l'intégration des dernières innovations Android Automotive OS dans ses véhicules dotés de Google intégré.



Cela inclut Google Gemini, présenté lors de Google I/O 2025 à bord d'un Volvo EX90, qui remplacera Google Assistant d'ici la fin de l'année.



Cette technologie d'IA conversationnelle permettra une interaction vocale naturelle, facilitant la rédaction de messages, la traduction, l'accès au manuel ou aux informations de navigation, tout en réduisant les distractions.



Par ailleurs, les véhicules Volvo serviront désormais de plateforme matérielle de référence pour le développement futur d'Android dans les voitures.





