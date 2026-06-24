Alphabet va remplacer Verizon au sein du Dow Jones

S&P Dow Jones Indices a annoncé des changements dans la composition du Dow Jones Industrial Average avec notamment l'entrée d'Alphabet, la maison-mère de Google, à la place de Verizon Communications.

Le fournisseur d'indices précise que Verizon ne représente qu'un demi-point de pourcentage du DJIA en raison du faible cours de son action. L'indice américain est un indice pondéré par les prix, et les actions dont le cours est durablement bas ont un impact insignifiant sur l'indice. Dans le détail, cela signifie que le poids d'une entreprise dans l'indice dépend uniquement du prix nominal de son action en dollars, et non de sa taille réelle comme c'est le cas pour la plupart des autres indices boursiers.

L'intégration d' Alphabet va permettre d'élargir et de renforcer l'exposition du Dow Jones Industrial Average aux secteurs dynamiques dans lesquels est présente la maison-mère de Google (publicité, infrastructure cloud, IA, matériel informatique, mobilité autonome, technologies de la santé et la distribution de médias).

Alphabet intégrera l'indice américain avant l'ouverture de la séance du lundi 29 juin 2026.

En parallèle, S&P Dow Jones Indices a indiqué qu' Honeywell International restera dans l'indice après la scission d'Honeywell Aerospace. Cette transaction doit être finalisée le 29 juin. Après cette scission, la société mère Honeywell restera dans le DJIA sous sa nouvelle dénomination, Honeywell Technologies Inc. Honeywell Aerospace ne sera pas incluse dans le DJIA.