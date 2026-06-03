Alphabet va lever 84,75 milliards de dollars pour financer ses projets dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O a porté le montant de ses émissions d'actions à 84,75 milliards de dollars, ce qui témoigne du vif intérêt des investisseurs pour les grandes entreprises technologiques alors que celles-ci développent leurs infrastructures d'IA et leur puissance de calcul.

Lundi, la société mère de Google a annoncé qu'elle allait lever 80 milliards de dollars , alors que les grandes entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour se surpasser mutuellement en matière de centres de données d'IA afin de prendre l'avantage dans ce que les dirigeants considèrent comme une course à l'IA unique en son genre.

Dans un document déposé le 2 juin, Alphabet a déclaré qu'elle visait désormais à lever 18 milliards de dollars par la vente d'actions de classe A et C et 16,75 milliards de dollars par la vente d'actions de dépôt. Elle avait initialement prévu de lever 30 milliards de dollars par le biais d'offres publiques simultanées soutenues par des banques d'investissement, répartis à parts égales entre les deux.

Les projets de la société visant à lever 10 milliards de dollars par le biais d'un placement privé d'actions auprès de Berkshire Hathaway et 40 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre d'un programme d'offre au marché au troisième trimestre restent inchangés.

Les offres d'actions devraient être finalisées le 4 juin, la clôture des actions de dépôt ayant lieu un jour plus tard, a indiqué la société.

En avril, Alphabet a revu à la hausse ses prévisions annuelles de dépenses d'investissement de 5 milliards de dollars, les portant à un montant compris entre 180 et 190 milliards de dollars. Les plus grandes entreprises technologiques mondiales font appel aux marchés de la dette et augmentent leurs capitaux propres pour renforcer leurs infrastructures d'IA, marquant ainsi un tournant pour les entreprises de la Silicon Valley qui comptaient généralement sur leurs liquidités pour financer leurs investissements.

Les dépenses combinées des géants de la technologie devraient désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année, contre une prévision initiale d'environ 600 milliards de dollars.