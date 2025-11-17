Alphabet toujours plus haut, Berkshire Hathaway entre au capital
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 17:02
Dans son avis dit '13F' déposé auprès de la SEC vendredi soir, la société d'investissement, qui ne détenait pas une seule action du géant de l'Internet à la fin du mois de juin, déclare qu'elle possédait près de 18,08 millions de titres dans son portefeuille le 30 septembre dernier, une participation valorisée à quelque 4,95 milliards de dollars.
Cette annonce intervient alors qu'Alphabet a dévoilé à la fin du mois dernier de solides résultats trimestriels, portés par ses activités dans la recherche en ligne, la publicité sur YouTube et le 'cloud', un métier dans lequel son carnet de commandes a bondi de 43% d'un trimestre sur l'autre, à tel point que son chiffre d'affaires trimestriel total a dépassé pour la première fois le seuil des 100 milliards de dollars.
L'action Alphabet, qui a gagné 53% cette année, prenait 4,9% lundi matin à la Bourse de New York suite à la divulgation de la participation de Berkshire, ce qui se traduisait par l'atteinte de nouveaux plus hauts historiques.
