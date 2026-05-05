Alphabet talonne désormais Nvidia pour la place de première entreprise mondiale

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* La capitalisation boursière d'Alphabet s'élevait à 4 670 milliards de dollars, contre 4 790 milliards pour Nvidia.

* La société mère de Google a enregistré une croissance de 63% de son chiffre d'affaires lié au cloud au dernier trimestre.

par Shashwat Chauhan

Alphabet est sur le point de dépasser Nvidia en tant qu'entreprise la plus valorisée au monde, porté par une hausse record de son action alimentée par ses efforts en matière d'intelligence artificielle et l'essor de son activité cloud.

Ce remaniement potentiel placerait la société mère de Google

GOOGL.O à la première place pour la première fois depuis plus d'une décennie. Elle avait brièvement occupé cette position en février 2016 avant qu'Apple AAPL.O ne la reprenne.

Cette évolution reflète un changement radical de sentiment, Alphabet s'imposant à la fois comme un fournisseur majeur de services d'IA grâce à sa plateforme cloud et comme un concurrent clé de Nvidia NVDA.O dans le domaine des puces, grâce à des processeurs sur mesure qui ont séduit des clients tels qu'Anthropic .

Le géant de la recherche a surpris Wall Street ces derniers mois avec une croissance de son activité cloud qui a largement dépassé les attentes et devancé ses principaux concurrents, Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , donnant aux investisseurs l'assurance que ses centaines de milliards de dollars investis dans l'IA porteront leurs fruits.

"Il s'agit en réalité des dépenses d'investissement des hyperscalers et, dans une certaine mesure, des premiers signes d'une meilleure monétisation – en particulier chez Alphabet – par rapport à la "chaîne alimentaire" plus large de l'IA, qui comprend les centres de données, le réseau électrique et l'énergie", a déclaré Stephanie Link, stratège en chef des investissements chez Hightower Advisors.

La capitalisation boursière de Nvidia s'élevait mardi matin à près de 4 790 milliards de dollars, bien en deçà de son plus haut historique d'environ 5 200 milliards de dollars, tandis que celle d'Alphabet s'établissait à 4 670 milliards de dollars, oscillant près de son plus haut historique.

Voici un aperçu des performances du géant de Wall Street à l'approche d'un record historique:

Le chiffre d'affaires de son segment Google Cloud a progressé de 63% au premier trimestre, bien au-delà des prévisions des analystes , et le taux de croissance a été le plus élevé depuis que la société a commencé à publier le chiffre d'affaires de ce segment en 2020, selon les données de LSEG.

"La forte demande pour les offres cloud et d'IA a entraîné une "accélération significative" de la croissance, indiquant aux investisseurs que les investissements importants dans l'IA portent leurs fruits", a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

Les investisseurs estiment que Google capte une part importante de la nouvelle demande informatique grâce à ses outils d'IA destinés aux entreprises et à ses puissantes puces sur mesure. Le directeur général Sundar Pichai a déclaré que Google avait commencé à vendre ses puces d'IA, qui concurrencent les semi-conducteurs de Nvidia, directement à certains clients.

Les actions d'Alphabet ont bondi d'environ 24% cette année, tandis que celles de Nvidia n'ont progressé que d'environ 7%.

Le titre Nvidia a chuté après que le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires.

Avec une valorisation d'environ 4 500 milliards de dollars à la dernière clôture, Alphabet éclipse la valeur combinée des principaux marchés boursiers allemands .GDAXI et suisses. Le titre s'échangeait dernièrement à environ 29 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois, soit au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 22 et au-dessus de la valorisation du S&P 500 .SPX , qui s'établit à environ 21 fois les bénéfices prévisionnels. Celle de Nvidia s'établissait à environ 21.

Alphabet s'est attaqué à OpenAI avec un enthousiasme qui souligne la perception de Wall Street selon laquelle la société est le leader de l'IA, ses actions ayant bondi de 65,3% en 2025.

Le titre a également bénéficié d'un coup de pouce l'année dernière après qu'un juge américain a rejeté la demande de démantèlement de l'entreprise et lui a permis de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android.