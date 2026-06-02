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Alphabet recule après qu'une levée de fonds de 80 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars a mis en évidence les besoins croissants en capitaux de l'IA
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 10:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont chuté de 2 % à 369,00 $ lors des échanges avant l'ouverture mardi, après que la société a annoncé son intention de lever 80 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars via des émissions d'actions pour financer son expansion dans le domaine de l'IA

** L'opération comprend un placement privé de 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars auprès de Berkshire Hathaway BRKa.N , considéré comme un soutien de premier plan à la stratégie à long terme de GOOGL en matière d'IA et de cloud

** La société prévoit également une offre publique de 30 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et un programme “at-the-market” de 40 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, invoquant une forte demande pour ses solutions d'IA qui dépasse l'offre disponible

** “La levée de fonds de 80 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'Alphabet est un signe clair que la course à l'IA entre dans une phase nécessitant davantage de capitaux, mais la structure est importante”, a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown

** L'action GOOGL a progressé d'environ 20,2 % depuis le début de l'année, surperformant l'indice Nasdaq .IXIC , qui a gagné 16,5 % sur la même période

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 10:17:50.

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