Alphabet recule après des informations sur un retard de Gemini 3.5 Pro

L'action Alphabet a reculé de plus de 4% jeudi après des informations évoquant un report du lancement de Gemini 3.5 Pro. Selon plusieurs sources, Google chercherait encore à améliorer les performances de son modèle d'intelligence artificielle, dans un contexte de concurrence toujours plus intense avec OpenAI, Meta et Anthropic.

Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, Google aurait repoussé de plusieurs mois le lancement de Gemini 3.5 Pro afin d'en améliorer les performances avant son déploiement à grande échelle. Les capacités de programmation du modèle seraient notamment jugées inférieures aux attentes internes, alors que la génération de code est devenue l'un des principaux terrains de compétition entre les laboratoires d'intelligence artificielle. Présenté en mai lors de la conférence Google I/O, Gemini 3.5 Pro était déjà utilisé en interne, mais son lancement commercial avait été annoncé pour une date ultérieure. Interrogé par CNBC, un porte-parole d'Alphabet a assuré que l'entreprise continuait de déployer rapidement de nouveaux modèles tout en veillant à maintenir un bon niveau de compétitivité en matière de coûts. Il a également indiqué que Gemini 3.5 Pro, une nouvelle version de Flash et d'autres modèles étaient actuellement testés avec plusieurs partenaires, tout en précisant que les échanges avec le gouvernement américain se poursuivaient.

Ce retard intervient alors que la concurrence s'intensifie sur le marché des modèles spécialisés dans la programmation. La semaine dernière, Meta a dévoilé Muse Spark 1.1, présenté par son directeur de l'intelligence artificielle, Alexandr Wang, comme le modèle le plus performant du groupe pour les tâches de codage et les agents d'IA. De son côté, OpenAI a lancé GPT-5.6 Sol AI. Son directeur général, Sam Altman, affirme que ce modèle améliore de 54% l'efficacité du traitement des jetons lors des tâches de programmation réalisées par des agents d'intelligence artificielle. Anthropic ainsi que plusieurs laboratoires chinois, dont Z.ai, renforcent également la concurrence avec des modèles à poids ouverts disponibles gratuitement via l'écosystème open source.

Le report évoqué de Gemini 3.5 Pro illustre la pression qui s'exerce désormais sur les principaux acteurs de l'intelligence artificielle. Au-delà de la rapidité des lancements, les laboratoires cherchent à proposer des modèles toujours plus performants, notamment pour les usages liés au développement logiciel, tout en maîtrisant leurs coûts d'exploitation. Dans cette course technologique, chaque retard est scruté de près par les investisseurs, qui évaluent la capacité des géants de la technologie à conserver leur avance face à une concurrence de plus en plus offensive.