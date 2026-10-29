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Alphabet recule alors que les résultats publicitaires décevants et les dépenses liées à l'IA alimentent les inquiétudes quant à la rentabilité
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont chuté de 10,3 % avant l'ouverture de la Bourse, après que le recul de la publicité liée aux recherches et la hausse des coûts liés à l'IA ont entraîné un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions au troisième trimestre et une accélération de la consommation de trésorerie

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élevant à 127,6 milliards de dollars, a manqué les estimations de 128,2 milliards de dollars, selon les données de LSEG; le chiffre d’affaires publicitaire, à 82 milliards de dollars, est resté en deçà des prévisions de 83,4 milliards de dollars, l’utilisation accrue du mode IA ayant ralenti la croissance de la publicité liée aux recherches

** Les analystes d’Evercore ISI ont déclaré que l’action de la société pourrait rester dans une fourchette étroite jusqu’à ce que les investisseurs constatent une meilleure monétisation de la recherche par IA, une plus grande clarté sur les coûts liés aux TPU, ainsi qu’une meilleure visibilité sur le calendrier et l’ampleur des pressions pesant sur le flux de trésorerie disponible

** Le flux de trésorerie disponible négatif a atteint 9,1 milliards de dollars, alors que les prévisions tablaient sur un résultat proche de l'équilibre, selon les données de LSEG, s'aggravant par rapport aux 5,9 milliards de dollars du trimestre précédent

** L'action affiche une hausse d'environ 3,8% depuis le début de l'année, contre une progression de 14,2% pour le Nasdaq

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 09:07:26.

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