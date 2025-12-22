 Aller au contenu principal
Alphabet rachète la société Intersect, spécialisée dans les infrastructures de centres de données, pour un montant de 4,75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 17:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de la technologie Alphabet

GOOGL.O a déclaré lundi qu'il a accepté d'acheter le fournisseur de solutions d'infrastructure de centres de données et d'énergie Intersect dans le cadre d'une transaction de 4,75 milliards de dollars.

