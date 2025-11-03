 Aller au contenu principal
Alphabet, propriétaire de Google, se tourne vers les marchés obligataires en dollars et en euros
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire de Moody's Ratings aux paragraphes 6 et 7, et la demande de commentaire d'Alphabet au paragraphe 10) par Matt Tracy

Alphabet GOOGL.O , propriétaire de Google, fait appel aux marchés de la dette en dollars américains et en euros dans le cadre d'une offre de billets de premier rang non garantis à tranches multiples.

Le géant des médias numériques et de la technologie utilisera le produit de la vente d'obligations pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement potentiel d'une partie de sa dette en cours, selon un rapport publié lundi par Moody's Ratings.

Alphabet s'est endetté pour la dernière fois en avril, en faisant appel au marché de la dette en euros pour 6,75 milliards d'euros (7,87 milliards de dollars) pour la première fois. L'entreprise technologique Oracle ORCL.N a cherché à obtenir 18 milliards de dollars de nouvelles dettes en septembre, tandis que Meta META.O a levé 30 milliards de dollars d'obligations le mois dernier.

La demande de services de cloud et d'intelligence artificielle de la part d'Alphabet et d'autres conglomérats technologiques est en hausse.

"Ces entreprises disent que leur capacité est limitée", a déclaré Emile El Nems, responsable du crédit chez Moody's Ratings. "Si l'on ajoute à cela la demande potentielle liée à l'informatique de l'IA, on se dit qu'il y a là quelque chose à faire", a-t-il ajouté, faisant référence à une tendance apparente des entreprises technologiques à faire appel aux marchés de la dette. Alphabet, Oracle et Meta sont également moins endettées que leurs homologues, a-t-il ajouté.

Alphabet a conservé une position dominante sur le marché grâce à sa gamme de services numériques, notamment son service de recherche Google, dans lequel elle a intégré sa plateforme d'intelligence artificielle Gemini. L'entreprise détient également des positions dominantes sur le marché grâce à ses activités de publicité et à YouTube.

Un représentant d'Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8575 euro)

