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Alphabet progresse de 1 % ; va remplacer Verizon dans l'indice Dow Jones
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 00:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action Alphabet GOOGL.O a progressé de 1 % mardi lors des négociations après la clôture, après l'annonce par S&P Global de l'intégration de la société mère de Google dans l'indice Dow Jones Industrial Average, en remplacement de Verizon Communications VZ.N

** Peu de fonds d’investissement comparent leur performance à celle du Dow .DJIA , contrairement au S&P 500 .SPX , qui est suivi par des fonds indiciels à gestion passive gérant des milliers de milliards de dollars d’actifs

** Le Dow Jones reste toutefois très connu des investisseurs particuliers, et l’appartenance à cet indice renforce le prestige de ses composantes

** Les modifications apportées au Dow entreront en vigueur avant l’ouverture du marché le 29 juin

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