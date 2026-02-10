 Aller au contenu principal
Alphabet porte son émission obligataire au-delà de 30 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 20:36

Alphabet est sur le point de finaliser une émission obligataire mondiale de plus de 30 milliards de dollars, portée par une forte demande des investisseurs. Cette opération intervient dans un contexte d'investissements massifs des géants technologiques pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle.

Initialement lancée autour de 20 milliards de dollars, l'émission obligataire d' Alphabet a été élargie face à l'appétit des marchés, selon des sources proches du dossier. Mardi matin, le groupe s'est tourné vers les marchés européens afin de lever environ 11 milliards de dollars équivalents en livres sterling et en francs suisses. Bloomberg a rapporté que le montant total approchait désormais les 32 milliards de dollars. Les sources soulignent que la demande est particulièrement soutenue pour la dette de qualité émise par les grands acteurs technologiques.

Cette opération s'inscrit dans un contexte de dépenses d'investissement en forte hausse dans le secteur. Alphabet a annoncé la semaine dernière prévoir jusqu'à 185 milliards de dollars d'investissements en 2026, soit plus du double de ceux de 2025, afin d'accroître ses capacités dans l'intelligence artificielle. Les principaux hyperscalers, dont Amazon, Meta et Microsoft, devraient investir près de 700 milliards de dollars cette année, ce qui fait craindre une pression accrue sur les flux de trésorerie disponibles.

Oracle a récemment ouvert la voie avec une émission obligataire de 25 milliards de dollars, tandis que Meta préparerait une opération similaire au premier semestre pour financer ses centres de données. Alphabet avait déjà levé 25 milliards de dollars en novembre, portant sa dette à long terme à 46,5 milliards de dollars en 2025. Sa directrice financière, Anat Ashkenazi, a réaffirmé la volonté du groupe de financer ses investissements de manière budgétairement responsable tout en conservant une situation financière solide.

