Alphabet lance une émission obligataire de 6 milliards d'euros pour tester l'intérêt des investisseurs pour la dette des entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Alphabet lance une émission d'obligations en euros malgré la chute des valeurs technologiques liée à l'IA

* Alphabet teste la demande avec une émission d'obligations en euros en sept tranches

* Ses besoins de financement ramènent Alphabet sur le marché obligataire européen

(Mise à jour avec le montant prévu de l'offre, la demande dans les paragraphes 1 et 2, et plus de détails)

par Dhara Ranasinghe, Anzar Mehraj et Yoruk Bahceli

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, vend lundi pour 6 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars) d’obligations, selon une note émanant de l’un des arrangeurs de l’opération, afin de tester l’appétit des investisseurs après que les doutes concernant le secteur de l’IA ont déclenché une récente vague de ventes massives sur les actions et les titres de dette technologiques.

Alphabet propose ces nouvelles obligations en sept tranches, pour une demande totale légèrement supérieure à 17 milliards d’euros, comme l’indique la note de l’une des banques organisatrices de l’opération, consultée par Reuters.

Ces obligations, dont le prix devrait être fixé plus tard dans la journée de lundi, ont des échéances allant de 2 à 19 ans. Elles comprennent une tranche à taux variable et six tranches à taux fixe, selon un document déposé auprès de la SEC.

Cette émission marque la deuxième vente libellée en euros d’Alphabet cette année. En mai, la société avait vendu pour 9 milliards d’euros d’obligations réparties en six tranches , après une émission exceptionnelle d’obligations en livres sterling à 100 ans en février.

Les inquiétudes concernant le financement nécessaire pour soutenir les dépenses importantes consacrées à l’intelligence artificielle , ainsi que les rendements requis pour justifier cet investissement, ont pesé sur les actions et les obligations du secteur technologique ces dernières semaines. Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a chuté de 5 % en octobre.

Cette dernière vague de volatilité a été alimentée par les résultats trimestriels décevants d’Alphabet et d’Amazon

AMZN.O , deux des entreprises qui investissent le plus dans les centres de données.

Alphabet a indiqué qu’elle comptait utiliser le produit net de l’opération à des fins générales de l’entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement de sa dette en cours.

Barclays, BNP Paribas et Deutsche Bank sont les co-chefs de file de l’opération, selon le dossier déposé auprès de la SEC.

Jeudi dernier, l’action Alphabet a chuté de plus de 12 %, enregistrant sa pire journée de son histoire, ce qui a fait perdre environ 500 milliards de dollars à la société en capitalisation boursière, après que ses résultats trimestriels ont révélé une croissance plus lente que prévu pour Google Search et une consommation de trésorerie qui a inquiété les investisseurs.

Pour l’ensemble de l’année, la société prévoit des dépenses d’investissement pouvant atteindre 205 milliards de dollars.

Au 30 septembre, Alphabet avait également signé des baux, principalement pour des centres de données, qui n’ont pas encore pris effet, avec des paiements futurs s’élevant à 130,5 milliards de dollars qui ne figurent pas encore dans son bilan, comme l’indique le document déposé auprès de la SEC.

Microsoft, en revanche, a été la seule grande entreprise technologique à générer des flux de trésorerie au cours du trimestre.

Les analystes s’attendent néanmoins à ce que les grandes entreprises technologiques intensifient leurs émissions obligataires en Europe pour financer leurs investissements dans les infrastructures, en tirant parti des marchés obligataires régionaux, profonds et liquides.

L'action Alphabet a progressé d'environ 1 % en pré-ouverture. Les actions de la société cotées aux États-Unis ont chuté de près de 19 % en octobre, leur pire performance mensuelle jamais enregistrée.

Son obligation libellée en dollars à 4,1 % et arrivant à échéance en 2031 est restée pratiquement inchangée lundi, à environ 95,43 cents pour un dollar.

(1 dollar = 0,8948 euro)