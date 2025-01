Alphabet: la CMA britannique va enquêter sur Google information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - La direction de la concurrence britannique (Competition and Markets Authority, CMA) a annoncé mardi qu'elle prévoyait d'enquêter sur les activités de recherche en ligne de Google, la principale filiale d'Alphabet.



La CMA explique vouloir déterminer si les services proposés par le géant américain de l'Internet sont de nature à satisfaire les citoyens et les entreprises du Royaume-Uni.



D'après l'autorité de la concurrence, Google représente plus de 90% des recherches effectuées sur Internet en Grande-Bretagne, avec une clientèle composée de plus de 200.000 annonceurs.



'Au vu de l'importance que revêt la recherche en tant que service numérique clé pour les utilisateurs, les entreprises et l'économie, il est crucial que la concurrence fonctionne correctement', souligne la CMA.



La Competition and Markets Authority prévoit de mener ses investigations pendant une période de neuf mois, avant de prendre une décision sur l'évolution de ses travaux en octobre.



Il s'agit de la première enquête lancée par l'agence antitrust dans le cadre du dispositif de régulation des entreprises ayant le statut d'entreprise stratégique ('strategic market status') entré en vigueur le 1er janvier 2025.





