Alphabet: l'UE confirme à Google son amende de 2,4 MdsE

(CercleFinance.com) - La Cour de justice de l'Union européenne a annonce aujourd'hui avoir rejeté le pourvoi de Google et Alphabet contre la décision de la Commission européenne de 2017, confirmant ainsi l'amende de 2,4 milliards d'euros infligée à Google.



Cette amende avait été imposée pour avoir abusé de sa position dominante en favorisant son propre service de comparaison de produits par rapport à ceux des concurrents dans les résultats de recherche sur Internet.



La Cour rappelle que le droit de l'Union vise à interdire l'exploitation abusive d'une position dominante et confirme que le comportement de Google, qui a discriminé ses concurrents dans ses résultats de recherche, ne relève pas de la concurrence par le mérite.







