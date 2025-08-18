Alphabet, IBM, Merck : les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alphabet /Google
L'ACCC (Commission australienne de la concurrence et de la consommation) a ouvert aujourd'hui une procédure devant la Cour fédérale contre Google Asie-Pacifique pour des ententes anticoncurrentielles. Google admet avoir conclu ces accords dans le passé avec Telstra et Optus (deux opérateurs de télécommunications en Australie), concernant la pré-installation de Google Search sur les téléphones mobiles Android. Google a coopéré avec l'ACCC, reconnu sa responsabilité. L'entreprise américaine de services technologiques a accepté de payer une pénalité totale de 55 millions de dollars australiens.
IBM
IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association (USTA). 'Match Chat' est un outil d'assistance interactif. Les fans de tennis pourront l'utiliser en tapant leur propre question et obtenir des réponses à l'occasion des 254 matchs de simple : statistiques joueurs, historiques de confrontations entre deux joueurs, analyses en temps réel, prononciation du nom des joueurs...
Merck
Merck a annoncé que son produit anticancéreux Ifinatamab deruxtecan a obtenu la désignation de thérapie innovante par la Food & Drug Administration (FDA) pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu, dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine. Cet anticorps-médicament a été découvert par la société pharmaceutique japonaise Daiichi Sankyo et développé conjointement par cette dernière et Merck.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer