Alphabet: Google modernise les visuels de Philips

(CercleFinance.com) - Google Cloud a annoncé mercredi avoir conclu un accord de collaboration avec Philips, dont il va moderniser la bibliothèque d'images et les systèmes de contenus grâce à ses outils alimentés par l'IA.



Dans un communiqué, la filiale de Google, elle-même propriété du groupe Alphabet , explique que le projet vise à améliorer la cohérence visuelle du vaste portefeuille de l'équipementier de santé néerlandais, dont la présence dans le numérique ne cesse de croître.



Google explique que Philips s'est appuyé sur ses plateformes Vertex AI ainsi que sur les modèles avancés de Model Garden afin de traiter et d'organiser en quelques heures quelque 200.000 clichés qui ont été transformés en en 8000 actifs uniques.



Le processus a notamment permis d'éliminer les doublons et les visuels obsolètes, tout en simplifiant ainsi la gestion des systèmes grâce à une représentation cohérente de la marque.





