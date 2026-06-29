Alphabet fait son entrée dans l'indice Dow Jones Industrial Average, qui s'oriente davantage vers le secteur technologique

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L'action d'Alphabet GOOGL.O a grimpé lundi, alors que la société mère de Google faisait son entrée dans l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI , remplaçant Verizon Communications VZ.N , et se classant d'emblée parmi ses membres les plus influents.

* Son titre a progressé de 3,7 % à 350,24 dollars, contribuant ainsi de manière significative à la hausse de l'indice Dow Jones, composé de 30 valeurs.

* La société a remplacé Verizon au sein de l'indice, a annoncé S&P Dow Jones Indices dans un communiqué publié le 23 juin.

* En tant qu’action à cours élevé, Alphabet a plus de poids dans cet indice pondéré par les cours que ne l’avait Verizon, qui comptait parmi ses membres les moins influents, et élargit l’exposition du Dow Jones à la publicité numérique, au cloud computing et à l’IA.

* Cette intégration porte à cinq le nombre de membres des « Magnificent Seven » au sein du Dow, aux côtés de Nvidia

NVDA.O , Amazon AMZN.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O .

* Le précédent remaniement , intervenu en novembre 2024, avait vu l’arrivée de Nvidia et de Sherwin-Williams

SHW.N en remplacement d’Intel INTC.O et de Dow Inc DOW.N .

* Les fonds indiciels qui suivent le Dow devront acheter des actions Alphabet pour refléter ce changement, mais la demande devrait rester modeste: selon S&P Dow Jones Indices, le Dow comptait environ 115 milliards de dollars d’actifs indexés et référencés sur cet indice au 31 décembre 2024, contre environ 20 000 milliards de dollars pour le S&P 500, dont Alphabet fait déjà partie.

* L'action Alphabet a progressé d'environ 11 % cette année, à la dernière clôture, et figure parmi les meilleures performances du groupe des « Magnificent Seven », qui regroupe les méga-capitalisations technologiques.

* Le Dow, vieux de 130 ans, reste l’un des indicateurs les plus largement cités pour mesurer le sentiment du marché américain.

* L'action Verizon a chuté de 7,8 % à 42,03 dollars dans le sillage d'un recul généralisé des valeurs des télécommunications après que Comcast CMCSA.O a annoncé son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse par le biais d'une scission de NBCUniversal et de Sky.