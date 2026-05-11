Alphabet envisage d'émettre son premier emprunt obligataire en yens pour financer ses projets dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources concernant l'émission en francs suisses d'Amazon aux paragraphes 8 et 9)

Alphabet GOOGL.O prévoit de vendre pour la première fois des obligations libellées en yens japonais, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué, alors que les géants de la technologie se tournent vers les marchés obligataires pour financer le déploiement d'infrastructures d'intelligence artificielle.

La société mère de Google n'a pas divulgué le montant de l'émission. Celle-ci devrait s'élever à plusieurs centaines de milliards de yens, a déclaré une source directement informée de l'opération, ajoutant que les conditions devraient être fixées ce mois-ci.

Cette personne n'était pas autorisée à s'exprimer sur le sujet et a refusé d'être identifiée. Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters concernant le montant de l'émission.

Alphabet a mandaté Mizuho 8411.T , Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N pour travailler sur cette transaction.

Morgan Stanley n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que Bank of America et Mizuho ont refusé de s'exprimer.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales se tournent vers les marchés de la dette pour financer leurs coûteuses ambitions en matière d'intelligence artificielle, marquant ainsi un changement par rapport à la dépendance traditionnelle de la Silicon Valley vis-à-vis des liquidités pour ses investissements.

Les géants de la tech devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 410 milliards de dollars prévus en 2025.

Par ailleurs, Amazon AMZN.O s'apprête à émettre pour la première fois des obligations en francs suisses, a déclaré une source proche du dossier, qui a souhaité rester anonyme car cette information est confidentielle.

Le géant du commerce électronique a mandaté des banques, notamment BNP Paribas BNPP.PA , Deutsche Bank DBKGn.DE et JPMorgan Chase JPM.N , pour une émission obligataire en six tranches, dont les échéances vont de trois à 25 ans, a précisé cette source.

Amazon, BNP Paribas et JPMorgan Chase n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La vente d'obligations en yens par Alphabet constituerait sa première émission dans la devise japonaise, selon les données de LSEG. La semaine dernière, la société avait levé près de 17 milliards de dollars grâce à deux émissions obligataires: une émission de 9 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars) et une émission de 8,5 milliards de dollars canadiens (6,2 milliards de dollars), selon les documents déposés par la société. Fin avril, elle a relevé ses prévisions annuelles de dépenses d'investissement de 5 milliards de dollars, les portant à un montant compris entre 180 et 190 milliards de dollars, et a indiqué qu'elle prévoyait une nouvelle augmentation significative en 2027.

(1 $ = 1,3689 dollar canadien) (1 $ = 0,8508 euro)