Alphabet en hausse après l'offre de 34,5 milliards de dollars de Perplexity pour le navigateur Chrome

12 août - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ont augmenté de 1,0 % à 203,05 $

** Perplexity AI a fait une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars en numéraire pour le navigateur Chrome d'Alphabet

** Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Perplexity n'a pas révélé comment elle envisageait de financer l'offre

** À la dernière clôture, GOOGL a progressé de ~6 % cette année