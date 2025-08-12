 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet en hausse après l'offre de 34,5 milliards de dollars de Perplexity pour le navigateur Chrome
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ont augmenté de 1,0 % à 203,05 $

** Perplexity AI a fait une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars en numéraire pour le navigateur Chrome d'Alphabet

** Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Perplexity n'a pas révélé comment elle envisageait de financer l'offre

** À la dernière clôture, GOOGL a progressé de ~6 % cette année

