Alphabet émet des obligations en yens pour un montant de 3,6 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante émission de ce type jamais réalisée par une entreprise étrangère

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Alphabet GOOGL.O a vendu pour 576,5 milliards de yens (3,6 milliards de dollars) d'obligations libellées en yens, selon une note d'information publiée vendredi, ce qui représente la plus importante émission jamais réalisée par une entreprise étrangère.

Il s'agit de la première émission de dette libellée en yens pour Alphabet, qui, à l'instar d'autres géants de la technologie, est en pleine phase d'un vaste programme d'investissement dans l'intelligence artificielle et cherche à diversifier ses sources de financement.

La société mère de Google a annoncé des dépenses d'investissement pouvant atteindre 190 milliards de dollars cette année et a émis des obligations en euros, en livres sterling, en dollars canadiens et en francs suisses.

BRKa.N La demande a été forte parmi les investisseurs nationaux et internationaux, a déclaré Mizuho Securities, l'un des souscripteurs, ajoutant que cette émission avait battu le précédent record de 430 milliards de yens établi par la société de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, en 2019.

La fiche de conditions indiquait qu'Alphabet émettrait des obligations à échéance de 3, 5, 7, 10, 15, 30 et 40 ans, avec des taux d'intérêt compris entre 1,965% et 4,599%.

Mizuho Securities, Bank of America et Morgan Stanley agissent en tant que co-teneurs de livre pour cette opération.

(1 $ = 158,4500 yens)