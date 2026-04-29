Alphabet dépasse les attentes au T1, croissance record pour Google Cloud

Alphabet GOOGL.O a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, les dépenses des entreprises en matière d'intelligence artificielle (IA) ayant permis à sa division "cloud" d'enregistrer son meilleur trimestre en termes de croissance.

L'action du groupe gagnait environ 4% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Au premier trimestre, la maison-mère de Google a enregistré un chiffre d'affaires en hausse 22% à 109,9 milliards de dollars (94,13 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient sur un montant de 107,2 milliards de dollars selon les données de LSEG.

Le résultat opérationnel de Google Cloud a triplé sur la période, pour s'établir à 6,6 milliards de dollars contre 2,2 milliards un an plus tôt, tandis que son chiffre d'affaires trimestriel a grimpé de 63% à 20 milliards de dollars - battant largement les attentes des analystes qui anticipaient en moyenne une hausse de 50,1%.

Il s'agit pour Google Cloud d'une croissance record de son chiffre d'affaires depuis que celui-ci est publié par l'entreprise, en 2020, d'après des données LSEG.

Alphabet a indiqué que cette performance était due à l'augmentation des dépenses effectuées par les entreprises pour acquérir produits et infrastructures d'IA.

Le directeur général d'Alphabet, Sundar Pichai, s'est réjouit que le chatbot Gemini ait permis d'enregistrer le "meilleur trimestre de l'histoire" pour l'IA grand public.

"L'année 2026 démarre sur les chapeaux de roue. Nos investissements dans l'IA et notre approche 'full stack' ("intégrée") dynamisent tous les aspects de notre activité", a-t-il dit, faisant référence à l'ensemble des maillons de la chaîne technologique de l'IA - puces, centres de données, modèles d'IA, outils de développement...

Le carnet de commandes de Google Cloud a presque doublé d'un trimestre sur l'autre pour atteindre plus de 460 milliards de dollars, a fait savoir Alphabet.

Troisième fournisseur mondial de services cloud derrière AWS d'Amazon AMZN.O et Azure de Microsoft MSFT.O , Alphabet a continué de conclure d'importants contrats, parmi lesquels des accords élargis avec Meta META.O et la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O .

Les résultats trimestriels du géant technologique confirment qu'il est l'un des principaux bénéficiaires des dépenses mondiales dans l'IA, alors même que les investisseurs se demandent si les montants colossaux alloués pour développer des infrastructures d'IA vont permettre de soutenir durablement la croissance et de gagner des parts de marché.

Sur la période janvier-mars, les dépenses en capital d'Alphabet ont plus que doublé en rythme annuel pour atteindre 35,67 milliards de dollars, un montant toutefois légèrement en deçà du consensus qui ressortait à 36,06 milliards de dollars.

Les contraintes de capacité continuent cependant de freiner l'ensemble du secteur, empêchant les groupes technologiques de tirer pleinement parti de la demande grandissante pour l'IA en dépit de leurs plans d'investissements ambitieux.

(Akash Sriram à Bangalore et Kenrick Cai à San Francisco; version française Diana Mandia, édité par Jean Terzian)