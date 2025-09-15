Alphabet dépasse les $3.000 mds de capitalisation boursière pour la première fois

Alphabet GOOGL.O a dépassé lundi pour la première fois la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L'action de la maison-mère de Google prenait 4,5% à 251,69 dollars vers 14h08 GMT, alors que le S&P 500 .SPX progressait au même moment de 0,41%.

(Rédigé par Diana Mandiá)