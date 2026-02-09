Alphabet cherche à lever environ 15 milliards de dollars en vendant des obligations américaines, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O cherche à lever environ 15 milliards de dollars par le biais d'une vente d'obligations américaines en dollars de haute qualité, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Les entreprises technologiques se tournent vers la vente d'obligations d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour financer l'expansion de leurs infrastructures, alors que la demande pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle augmente.

Les sociétés d'informatique en nuage connues sous le nom d'hyperscalers devraient verser plus de 630 milliards de dollars combinés, en grande partie dans l'IA cette année, même si les rendements ont été inférieurs au rythme de croissance des dépenses.

Alphabet n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

La société mère de Google vend des obligations en sept parties, selon son dépôt réglementaire, qui n'a pas révélé le montant de la vente.

Les premières discussions sur le prix de la partie la plus longue de l'opération - une obligation arrivant à échéance en 2066 - portent sur une prime d'environ 1,2 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor, selon le rapport de Bloomberg.

Les fusions et acquisitions en attente et les efforts des entreprises pour refinancer la dette existante devraient stimuler l'ensemble des émissions d'obligations d'entreprises cette année, mais le plus grand moteur sera l'emprunt pour financer les investissements liés à l'IA, selon un rapport de Barclays.

Les cinq grands hyperscalers de l'IA - Amazon AMZN.O , Google (Alphabet), Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Oracle

ORCL.N - ont émis 121 milliards de dollars d'obligations d'entreprises américaines l'année dernière, contre une moyenne de 28 milliards de dollars par an entre 2020 et 2024 , selon un rapport de BofA Securities daté du 9 janvier.

Oracle a cherché à obtenir 18 milliards de dollars de nouvelles dettes en septembre, tandis que Meta a levé 30 milliards de dollars en octobre, la plus grande vente individuelle d'obligations de haute qualité sans fusions et acquisitions.