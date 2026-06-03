 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alphabet augmente le montant de son augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 16:30

Alphabet annonce augmenter le montant de son augmentation de capital à 84,75 MdsUSD, à comparer à un objectif précédent de 80 MdsUSD, une opération visant à étendre son infrastructure dédiée à l'intelligence artificielle.

Le géant technologique a fixé les prix de ses offres publiques précédemment annoncées d'actions de catégories A et C, ainsi que de certificats de dépôt représentant des participations dans des actions préférentielles convertibles obligatoires.

Dans le détail, par rapport aux annonces initiales, le montant des offres d'actions A et C a été porté de 15 MdsUSD à 18 MdsUSD, et celui des certificats de dépôt, de 15 MdsUSD à 16,75 MdsUSD, représentant ainsi un produit brut total de 34,75 MdsUSD.

À ce montant s'ajoute le produit brut potentiel de 40 MdsUSD du programme d'émission d'actions sur le marché, destiné à la vente progressive d'actions A et C, ainsi qu'un placement privé simultané de 10 MdsUSD auprès de Berkshire Hathaway.

L'offre d'actions ordinaires de catégorie A et d'actions de capital de catégorie C devrait être clôturée le 4 juin, et celle de certificats de dépôt devrait être clôturée le lendemain, sous réserve des conditions habituelles, selon la maison mère de Google et de YouTube.

Valeurs associées

ALPHABET-A
361,8000 USD NASDAQ -0,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
71,4 +13,15%
CAC 40
8 159,73 -0,60%
Pétrole Brent
97,47 +1,59%
SOITEC
164,05 +7,19%
HAFFNER ENERGY
0,279 -6,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank