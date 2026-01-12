 Aller au contenu principal
Alphabet atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars, le recentrage sur l'IA stimulant le sentiment
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet a atteint lundi une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars, le recentrage de la maison mère de Google sur l'intelligence artificielle ayant dissipé les doutes sur sa stratégie et l'ayant propulsée à nouveau au premier plan de la course aux enjeux élevés.

Mercredi, le géant technologique GOOGL.O a dépassé Apple

AAPL.O en termes de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019, devenant ainsi la deuxième entreprise la plus précieuse au monde.

Ces étapes marquent un changement remarquable dans le sentiment des investisseurs pour Alphabet, son action ayant bondi d'environ 65% en 2025, surpassant ses pairs du groupe d'élite de Wall Street, les soi-disant Sept Magnifiques.

L'action a encore gagné 6 % depuis le début de l'année, et sa dernière hausse était de 1,1 %.

Cette évolution a été alimentée par le fait que la société a dissipé les craintes qu'elle ait laissé échapper un avantage précoce en matière d'IA en transformant une unité de cloud autrefois négligée en un moteur de croissance majeur et en attirant un rare investissement technologique de la part de Berkshire Hathaway BRKa.N , la société de Warren Buffett.

Son nouveau modèle Gemini 3 a également reçu de bonnes critiques, intensifiant la pression sur OpenAI après que le GPT-5 ait laissé certains utilisateurs déçus.

Un rapport de Reuters indique que Samsung Electronics

005930.KS prévoit de doubler cette année le nombre de ses appareils mobiles dotés de fonctions d'IA alimentées par Gemini de Google.

Le chiffre d'affaires de Google Cloud a bondi de 34 % au troisième trimestre, avec un carnet de commandes de contrats de vente non comptabilisés atteignant 155 milliards de dollars.

La location à des clients extérieurs des puces d'intelligence artificielle développées par Google et réservées à un usage interne a également permis à cette unité de croître à un rythme effréné.

Pour illustrer la hausse de la demande, The Information a rapporté que Meta Platforms META.O était en pourparlers pour dépenser des milliards de dollars en puces d'Alphabet afin de les utiliser dans ses centres de données à partir de 2027.

Entre-temps, la principale source de revenus de l'entreprise - la publicité - est restée stable face à l'incertitude économique et à la concurrence intense.

Alphabet est la quatrième entreprise à atteindre la barre des 4 000 milliards de dollars après Nvidia NVDA.O , Microsoft

MSFT.O et Apple AAPL.O .

L'action a également bénéficié de l'avis d'un juge américain qui s'est prononcé en septembre contre le démantèlement de l'entreprise et lui a permis de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android.

Valeurs associées

ALPHABET-A
330,0000 USD NASDAQ +0,44%
APPLE
259,9700 USD NASDAQ +0,23%
BERKSHIRE HATH RG-A
747 365,000 USD NYSE -0,26%
META PLATFORMS
648,2801 USD NASDAQ -0,73%
MICROSOFT
478,8200 USD NASDAQ -0,10%
NVIDIA
184,8414 USD NASDAQ -0,01%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
