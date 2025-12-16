 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alphabet, Apollo, Ford, Pfizer...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 16/12/2025 à 14:49

(AOF) - Alphabet /Google

TotalEnergies et Google ont signé un contrat de vente d’électricité (PPA) de 21 ans en Malaisie. Le géant pétrolier fournira à l'entreprise américaine de services technologiques un volume total d’1 TWh (équivalent à 20 MW) d’électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire "Citra Energies". Cette dernière, dont la construction devrait démarrer début 2026 dans la province de Kedah, au nord du pays, alimentera les activités data centers de Google en Malaisie. Le contrat PPA prendra effet dès la finalisation du financement du projet, prévu au premier trimestre 2026.

Apollo

Ardian, l'un des acteurs mondiaux de l'investissement privé, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, le spécialiste des métiers des produits frais en France, à Apollo. L'investissement par de ce dernier permet à Prosol de poursuivre sa stratégie de croissance sous l'impulsion de son équipe dirigeante. La transaction est soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

Ford

Ford a dévoilé un redéploiement stratégique de ses capitaux pour stimuler sa croissance et sa rentabilité. Le constructeur automobile américain va se réorienter vers des opportunités à plus haut rendement et ne prévoit plus de produire certains véhicules électriques de grande taille dont la viabilité économique s'est dégradée face à une demande plus faible que prévu, des coûts élevés et l'évolution des réglementations. Ford va enregistrer près de 19,5 milliards de dollars de charges exceptionnelles, la majorité au quatrième trimestre 2025 et le reste au cours des années suivantes.

Kraft Heinz

L'entreprise agroalimentaire américaine Kraft Heinz a nommé Steve Cahillane au poste de président-directeur général (CEO). Il occupera ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2026. Il rejoindra également le conseil d'administration de la société et assumera les fonctions de directeur général de Global Taste Elevation Co., suite à la séparation prévue de Kraft Heinz en deux sociétés indépendantes et cotées en bourse. Steve Cahillane remplacera Carlos Abrams-Rivera qui quittera ses fonctions le 1er janvier.

Pfizer

Pfizer a ajusté son objectif annuel de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025. Il est désormais attendu autour de 62 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 61 et 64 milliards de dollars. Le reste des prévisions est inchangée. Les frais ajustés (frais de vente, d'information et d'administration) sont toujours programmés entre 13,1 et 14,1 milliards de dollars. Les dépenses de R&D ajustées devraient quant à elles se situer entre 10 et 11 milliards de dollars. Le bénéfice par action dilué et ajusté devrait se situer entre 3 et 3,15 dollars.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ALPHABET-A
306,5600 USD NASDAQ -0,54%
FORD MOTOR
13,955 USD NYSE +2,27%
PFIZER
26,005 USD NYSE -1,68%
THE KRAFT HEINZ
24,8250 USD NASDAQ +1,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/12/2025 à 14:49:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank