Alphabet annonce que ses dépenses d'investissement pourraient doubler en 2026, en raison de l'essor de l'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Alphabet prévoit des dépenses d'investissement de 175 à 185 milliards de dollars en 2026, dépassant les attentes des analystes

*

Le chiffre d'affaires de Google Cloud a augmenté de 48 %, dépassant la croissance de Microsoft Azure

*

L'assistant IA de Google, concurrent de ChatGPT, atteint 750 millions d'utilisateurs mensuels

(Ajout de graphiques; mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 7) par Deborah Mary Sophia et Kenrick Cai

Alphabet GOOGL.O a déclaré mercredi que les dépenses d'investissement pourraient doubler cette année, dans le cadre d'une nouvelle augmentation agressive des dépenses de la société mère Google, qui renforce ses investissements pour atténuer les contraintes liées à la capacité de calcul et avancer dans la course à l'intelligence artificielle.

Alphabet et ses rivaux de la Big Tech devraient dépenser collectivement plus de 500 milliards de dollars pour l'IA cette année. La semaine dernière, Meta META.O a augmenté de 73 % ses investissements pour le développement de l'IA cette année, tandis que Microsoft MSFT.O a également annoncé des dépenses d'investissement trimestrielles record .

Cette augmentation agressive des dépenses intervient à un moment où les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des retombées des investissements dans l'IA. Google, cependant, a été en mesure de montrer des progrès importants dans ses efforts en matière d'IA, et son action a fait un bond de 76 % depuis le début de 2025.

"Nous constatons que nos investissements et notre infrastructure en matière d'IA génèrent des revenus et de la croissance dans tous les domaines", a déclaré le directeur général Sundar Pichai aux analystes lors d'une conférence téléphonique mercredi.

Les dirigeants d'Alphabet ont déclaré que les investissements dans la capacité de calcul de l'IA - serveurs, centres de données et équipements de réseau - étaient au cœur des plans de l'entreprise visant à cibler des dépenses d'investissement de 175 à 185 milliards de dollars cette année, contre 91,45 milliards de dollars en 2025. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise dépense environ 115,26 milliards de dollars cette année, selon les données compilées par LSEG.

Les actions d'Alphabet ont été volatiles dans les échanges après les heures de bureau - chutant de 6 % avant de récupérer la plupart des pertes pour se négocier en baisse d'environ 1 %, car les investisseurs ont pesé l'augmentation des dépenses par rapport à la hausse des revenus et des bénéfices, qui ont tous deux dépassé les attentes au cours du trimestre de décembre.

L'activité "cloud" de la société, en particulier, a enregistré une croissance remarquable au quatrième trimestre, qui s'est achevé en décembre, avec une hausse de 48 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars, dépassant ainsi les attentes des analystes. Il s'agit du rythme de croissance le plus rapide depuis plus de quatre ans.

"Nous avons été limités par l'offre, même si nous avons augmenté notre capacité", a déclaré M. Pichai. "Il est évident que nos dépenses d'investissement de cette année sont tournées vers l'avenir

M. Pichai a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Alphabet soit confronté à des contraintes de capacité continues tout au long de l'année.

GOOGLE EST DÉSORMAIS UN HYPERSCALER LÉGITIME AUX CÔTÉS D'AMAZON ET DE MICROSOFT

Le lancement du modèle d'IA Gemini 3 de Google en novembre a modifié l'image de Google en tant que retardataire en matière d'IA. L'accueil enthousiaste qu'il a reçu a propulsé l'entreprise dans la course à l'armement en matière d'IA et a incité son rival OpenAI à publier un "code rouge" interne pour pousser les équipes à accélérer le développement.

Le modèle Gemini de Google, destiné aux entreprises, a vendu 8 millions de places payantes dans 2 800 sociétés, a déclaré M. Pichai. Le mois dernier, Google a conclu l'un de ses plus gros contrats, un partenariat avec Apple AAPL.O pour alimenter les offres d'IA du fabricant de l'iPhone avec ses modèles Gemini.

La croissance de la division "cloud" a été "nettement supérieure à celle de Microsoft Azure pour la première fois depuis plusieurs années", ce qui a aidé la société mère à justifier l'augmentation des dépenses, a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

la croissance de 48 % de l'informatique dématérialisée avec des marges en expansion rapide n'est plus une histoire de "montrez-moi": ils nous ont montré", a déclaré Ethan Feller, stratège boursier chez Zacks Investment Research. "Google s'est imposé comme un hyperscaler légitime aux côtés d'Amazon et de Microsoft, avec des charges de travail d'IA qui stimulent la demande réelle des entreprises."

Les dirigeants d'Alphabet ont vanté le cloud comme un point de preuve des revenus générés par l'IA lors des appels de résultats précédents, mais le trimestre le plus récent a suggéré une nouvelle confiance dans la messagerie autour de la croissance d'autres parties de l'entreprise, comme le moteur de recherche, qui ont été renforcées par des intégrations d'IA.

L'application Gemini de l'assistant IA de Google compte désormais plus de 750 millions d'utilisateurs par mois, a déclaré M. Pichai, soit 100 millions de plus qu'en novembre. Les requêtes quotidiennes dans AI Mode, une fonction de type chatbot dans son moteur de recherche natif, ont également doublé depuis son lancement.

Gemini a aidé l'unité de publicité à diffuser des annonces sur des requêtes de recherche longues et complexes qui étaient auparavant difficiles à monétiser, a déclaré Philipp Schindler, directeur commercial de Google, aux analystes.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 113,83 milliards de dollars pour le trimestre, dépassant les estimations des analystes de 111,43 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Le bénéfice ajusté par action de 2,82 dollars a également dépassé les estimations de 2,63 dollars.