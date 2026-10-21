Alpha Teknova s'effondre après une cession d'actions à prix très réduit d'un montant de 40 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions TKNO.O du fabricant de réactifs de biologie moléculaire Alpha Teknova ont chuté de 30,7 % avant l'ouverture, à 5,12 dollars, leur plus bas niveau depuis plus de deux mois, après l'annonce d'une levée de fonds complémentaire de 40 millions de dollars

** TKNO a annoncé mardi en fin de journée la vente de 8 millions d'actions au prix de 5 dollars, soit une décote de 32,3 % par rapport au dernier cours de clôture

** TD Cowen et William Blair sont les co-chefs de file de l’opération

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment le remboursement éventuel de sa dette, et pourrait en consacrer une partie à des acquisitions ou à des investissements dans d’autres entreprises, produits et technologies

** La société, basée à Hollister, en Californie, compte environ 53,7 millions d’actions en circulation

** Jusqu'à mardi, l'action TKNO avait bondi d'environ 94 % depuis le début de l'année

** 7 analystes sur 8 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, contre 1 “conserver”; objectif de cours médian de 9,50 dollars, selon LSEG