ALPHA MOS : RESULTATS AU 30 JUIN 2024

Toulouse, Le 31 octobre 2024

RESULTATS AU 30 JUIN 2024

Chiffre d'affaires en baisse de 9%

Foodtech : retard des ventes au S1 mais hausse des prises de commande

Medtech : accélération du marketing scientifique

Dépôt d'une Offre de Retrait à 0,50 € par action Alpha MOS

Alpha MOS (FR0013421286 ALNEO), leader mondial des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels, publie ses résultats au 30 juin 2024, arrêtés par le conseil d'administration du 30 octobre 2024.

(en k€, normes IFRS) S1 2024 S1 2024

Impact ME (*) Total

S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 2 487 2 487 2 744 Excédent brut d'exploitation (1 399) (1 399) (1 561) Résultat opérationnel courant (1 560) (1 560) (1 878) Résultat opérationnel (1 360) 11 520 10 160 (1 531) Résultat net de l'ensemble consolidé (1 825) 11 520 9 756 (2 010)

(*) A la suite de l'augmentation de capital de BOYDSense en avril 2024, la société Alpha MOS reste l'actionnaire majoritaire avec 60% des titres, mais n'a plus le contrôle exclusif de la société. Alpha MOS exerce maintenant une « influence notable ». Par voie de conséquence, l'application des normes IFRS sur cette opération a conduit à reconnaitre la cession de l'activité médicale préalablement consolidée par intégration globale et à la comptabiliser en mise en équivalence à partir du 1 er avril 2024.

Cette application des normes comptables se traduit par la reconnaissance d'un résultat opérationnel non courant de 11,5m€, qui correspond à la reconnaissance de la plus-value entre la juste valeur des titres BOYDSense et leur valeur historique.

Alpha MOS a conclu le 1 er semestre avec un chiffre d'affaires en baisse de 9%, à 2,5 M€ mais avec des prises de commandes en hausse de 30% sur la même période par rapport au S1 2023. Par ailleurs, la filiale Medtech BOYDSense a présenté à l'occasion des plus grands congrès mondiaux consacrés au diabète les résultats de sa 2 e étude clinique, réalisée avec le CHU de Toulouse.

Baisse du chiffre d'affaires et augmentation des prises de commandes au 1 er semestre

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre s'est élevé à 2 487k€, en baisse de 9% par rapport au 1 er semestre 2023 (2 744 k€).

Les charges de personnel et les charges externes de l'activité Foodtech sont en légère baisse.

Les charges de l'activité Medtech du 2 e trimestre ne sont plus prises en compte ligne à ligne suite à la déconsolidation comptable, mais apparaissent sur la ligne « quote part de résultat des entreprises associées ». Par voie de conséquence, l'Excédent brut d'exploitation apparait en amélioration à (1 398) k€ contre (1 561) k€ au S1 2023.

Le résultat opérationnel du 1 er semestre 2024 intègre un produit net de 11 520 k€ lié à l'impact comptable de la déconsolidation de l'activité Medtech et s'établit à 10 160 k€.

Foodtech : croissance du carnet de commandes

L'activité Foodtech fournit aux industries agroalimentaires, des boissons et du packaging, des solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision.

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre s'est élevé à 2 487k€, en baisse de 9% par rapport au 1 er semestre 2023 (2 744 k€). Ce retrait s'explique pour l'essentiel par un ralentissement temporaire des installations de nouveaux instruments chez les grands donneurs d'ordre. Ce recul ponctuel n'est que partiellement compensé par la bonne dynamique des ventes de services et pièces. Cependant, sur la période, les prises de commandes totales ont augmenté de 30% à 4 M€, soit environ 1 M€ de plus qu'au 30 juin 2023.

D'un point de vue géographique, les parts des différentes régions dans le chiffre d'affaires se répartissent ainsi:

Amérique du Nord : 25 %

EMEA : 20%

Asie : 55%

Foodtech (k€) S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 2 487 2 744 Autres produits des activités courantes 109 241 Variation de stock et produits finis 12 Achats consommés -921 -1 176 Charges de personnel -2 058 -2 089 Charges externes -694 -752 Impôts et taxes -26 -28 Autres charges des activités courantes 4 Excédent brut d'exploitation -1 103 -1 044

Le taux de marge est en amélioration sur S1 2024 et s'établit à 63% contre 59% sur S1 2023.

De plus les charges de personnels et les charges externes sont en légère baisse, ce qui permet en partie de compenser la baisse de chiffre d'affaires et d'avoir un excédent brut d'exploitation qui s'établit à (1 103) k€, contre (1 044) k€ au 1 er semestre 2023.

Medtech : accélération du marketing scientifique

Au cours du semestre écoulé, BOYDSense a présenté à l'occasion des plus grands congrès mondiaux consacrés au diabète les résultats de sa 2e étude clinique, réalisée avec le CHU de Toulouse. Lors de ces événement, la société a par ailleurs pu présenter son prototype de démonstration à des médecins référents. Cette accélération du marketing scientifique a été permise par l'augmentation des moyens à travers la levée de fonds de 7 M€ réalisée en avril 2024, qui donne à BOYDSense une autonomie financière jusqu'à mi-2025 environ.

Le compte d'exploitation de l'activité médicale se présente comme suit et prends en compte le changement de méthode de consolidation à partir d'avril 2024 :

Medtech (k€) Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires Autres produits des activités courantes 70 70 234 Achats consommés -17 -17 -25 Charges de personnel -198 -198 -373 Charges externes -150 -150 -259 Impôts et taxes -1 -1 -2 Excédent brut d'exploitation -296 -296 -517 Autres produits et charges non courants 211 211 Quote part de résultat entreprises associées -276 -276

Situation financière

Les comptes au 30 juin 2024 sont présentés avec l'activité médicale mise en équivalence à travers la ligne « participation dans les entreprises associées ».

Sur la base de la valeur de cette activité retenue lors de l'augmentation de capital faite en avril 2024, dans la filiale BOYDSense, le montant comptabilisé à l'actif du bilan est de 11 m€.

Après la prise en compte de l'augmentation de capital faite sur Alpha MOS en avril 2024, ainsi que le résultat positif sur la période, les capitaux propres au 30 juin sont positifs de 7,9 m€

Il convient de noter comme cela été indiqué préalablement que le résultat net de 9,8 m€ au 30 juin prend en compte pour 11,5 m€ l'effet du changement de méthode de consolidation.

La dette financière nette de trésorerie est de 4 103 k€ au 30 juin et se compose de 4 800 k€ de dettes financières (hors obligations locatives, 553 k€) et 697 k€ de trésorerie.

Ce niveau de trésorerie n'est pas suffisant pour financer le plan de développement opérationnel de la société au cours des douze prochains mois. La société envisage différentes hypothèses afin de renforcer sa structure financière et privilégie notamment l'obtention de financements externes.

La société a établi un scénario au cas où ces opérations n'aboutiraient pas. La Direction a examiné les prévisions de trésorerie découlant de ce scénario en prenant en compte le soutien conditionnel et limité dans son montant, auquel Ambrosia Investments AM s'est engagé. Ce soutien sur les 12 prochains mois est conditionné à la réalisation de l'Offre Publique de Retrait annoncée le 18 octobre par les actionnaires Jolt Capital SAS et Ambrosia Investments AM. A ce jour, ces actionnaires détiennent plus de 90% du capital de la société, étape majeure dans la réalisation de l'offre.

Sur cette base et considérant que la probabilité de réalisation de l'Offre Publique de Retrait est élevée, la direction a retenu l'hypothèse de continuité pour l'arrêté des comptes annuels au 30 juin 2024.

Perspectives

La croissance du carnet de commandes en première partie de l'année combinée à une activité commerciale soutenue permettent de réaffirmer l'objectif d'une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année en cours.

La filiale BOYDSense avance dans la conception et le développement de son dispositif de mesure non invasive de la glycémie et travaille au lancement de deux nouvelles études cliniques.

Dépôt d'une Offre de Retrait à 0,50 € par action Alpha MOS

Alpha MOS a annoncé le 18 octobre avoir été informée par Ambrosia Investments AM, agissant de concert avec Jolt Capital SAS (« les Initiateurs »), de leur intention de déposer à titre volontaire un projet d'offre publique de retrait (OPR), le cas échéant suivi d'un retrait obligatoire, visant les actions Alpha MOS. Les Initiateurs détenaient, à la date du dépôt du projet d'Offre, de concert 23 081 609 actions Alpha MOS représentant 31 182 915 droits de vote, soit 89,08 % du capital et 91,62 % des droits de vote de la Société.

L'OPR a pour objectif d'offrir une liquidité aux actionnaires minoritaires de la Société et, si les conditions sont réunies, de retirer la Société de la cote afin de réduire les contraintes de coûts liées à la cotation.

L'Offre est au prix de 0,50 euro par action, représentant une prime de 19% par rapport au cours du 17 octobre 2024 (dernier cours coté avant le dépôt du projet d'Offre) et de 6% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes des 60 jours.

Le Conseil d'administration de la Société a accueilli favorablement le projet d'Offre et décidé le 21 mai 2024, sur recommandation du comité ad hoc, de nommer le cabinet Sorgem Evaluation en qualité d'expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'Offre en application des articles 261-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

Après le dépôt du projet de Note d'Information des Initiateurs le 18 octobre 2024, les principales étapes du projet sont, à titre indicatif :

12/11/2024 : Dépôt auprès de l'AMF du projet de note en réponse d'Alpha MOS

22/11/2024 : Déclaration de conformité de l'Offre par l'AMF

26/11/2024 : Ouverture de l'Offre

09/12/2024 : Clôture de l'Offre

Compte tenu des achats effectués sur le marché depuis l'annonce de l'opération, Ambrosia et Jolt Targeted Opportunities ont annoncé avoir franchi, conjointement, le seuil de 90% des actions en circulation, et détiennent à ce jour 23 827 930 actions représentant 91,97% du capital.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Les travaux d'examen limité et l'émission du rapport étant en cours, le Rapport Financier Semestriel sera mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) courant semaine du 4 novembre 2024. Il pourra être consulté sur le site internet de la société et sur le site d'Euronext.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public.?

Compte de résultat consolidé

En K€ - Norme IFRS – Food S1 Médical

Q1 Médical Q2 (*) Impact

Mise en Equivalence Total S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 2 487 2 487 2 744 Variation de stock et produits finis 12 Achats consommés -921 -17 -938 -1 201 Charges de personnel -2 058 -198 -2 256 -2 462 Charges externes -694 -150 -844 -1 011 Impôts et taxes -26 -1 -27 -30 Autres produits et charges des activités courantes 109 70 179 388 Excédent brut d'exploitation -1 103 -296 -1 399 -1 561 Dotations -158 -3 -161 -317 Résultat opérationnel courant -1 261 -299 -1 560 -1 878 Autres charges -12 -783 -795 -9 Autres produits 1 211 12 303 12 515 355 Résultat opérationnel -1 272 -88 11 520 10 160 -1 531 Charges financières -377 -377 -496 Produits financiers 102 147 249 17 Résultat financier -275 147 -128 -479 Quote part de résultat entreprises associées -276 -276 Autres 5 Résultat net de l'ensemble consolidé -1 547 59 -276 11 520 9 756 -2 010

(*) comptes consolidés avec mise en équivalence de l'activité médicale Q2.

Bilan consolidé

En K€ - Normes IFRS 30/06/2024 31/12/2023 Actifs Non Courants Immobilisations incorporelles 390 2 370 Écarts d'acquisition Immobilisations corporelles 275 300 Immobilisations financières 167 218 Droit d'utilisation relatif aux contrats de location 477 545 Participation dans les entreprises associées 11 099 Autres actifs non courants 2 TOTAL I 12 407 3 435 Actifs Courants Stocks et en-cours 1 258 960 Clients et comptes rattachés 574 546 Autres actifs courants 445 471 Trésorerie et équivalents 697 808 TOTAL II 2 974 2 784 TOTAL DE L'ACTIF 15 382 6 220 Capitaux Propres Capital 5 182 2 036 Primes liées au capital 8 958 5 846 Réserves -15 964 -11 259 Résultat de l'exercice 9 756 -4 732 Total capitaux propres part du groupe 7 932 -8 108 Intérêts minoritaires -155 TOTAL I 7 932 -8 264 Passifs Non Courants Provisions pour risques et charges 145 195 Dette de location non courante 367 472 Passifs financiers à long terme 3 492 5 061 Passifs financiers dérivés Autres passifs non courants 204 1 451 TOTAL II 4 207 7 179 Passifs Courants Provisions courantes 7 7 Passifs financiers à court terme 1 282 1 421 Dette de location courante 186 157 Fournisseurs et comptes rattachés 590 913 Autres dettes et comptes de régularisation 1 177 4 805 TOTAL III 3 243 7 304 TOTAL DU PASSIF 15 382 6 220